حذاري ياعراق ممايحاك لك.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

منذ ان تمايزت الصفوف فى العراق وصعد التيار الحر الشريف الكبير المناوئ لامريكا واسرائيل الرافض لفرض هيمنتهما الداعى الى تولى العراق مكانه الذى يشبهه فى دعم حركات التحرر العالمى وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطينى ومناصرة المستضعفين وحمل لواء تحرير القدس ، منذ تولى هذا التيار العريض زمام الأمر فى العراق بعد سقوط الطاغية المجرم صدام حسين والمؤامرات تحاك على العراق فى السر والعلن ، ولاتخفى امريكا واسرائيل عداءهما لمحور المقاومة وسعيهما ليل نهار لهزيمته واتخاذهما مختلف السبل للسيطرة على العراق وقد وظف الأمريكان كل مايمكن ان يحقق لهم غرضهم فى العراق فجندوا العملاء فى الداخل واذكوا نيران الخلاف والفتنة الطائفية بين مكونات الشعب العراقى واستخدموا ادواتهم سواء كانت بعض دول المنطقة أو الحركات الارهابية المجرمة ليساعدهم ذلك فى هزيمة محور المقاومة وكسره وما داعش بكل اجرامها إلا جزءا صغيرا من هذا المخطط الكبير لكن بفضل الله ورحمته وبمجاهدات العراقيين وتضحياتهم وبالقيادة الحكيمة والواعية تمكن العراقيون من هزيمة داعش الارهابية المجرمة وابطلوا خلافتها المزعومة وبهذا العمل الكبير والتضحيات المهمة قدموا خدمة كبيرة وهامة جدا الى كل العالم يستحقون عليها الشكر ، لكن عدوهم المتربص بهم لايفتر عن التآمر عليهم والعمل الدؤوب على الايقاع بهم واعادة تحريك عملاءه الدواعش لاحداث البلبلة فى البلد من جديد ، وكلما مر وقت فان الخطر المحدق بالعراق يزداد ، وعلى العراقيين الإنتباه لذلك والا فسيخسرون كثيرا خاصة وإن العدو مصر على تحقيق ولو جزء بسيط من اهدافه وتسجيل نجاح ولو نسبى يعتبره مرحلة ينطلق منها لما بعدها .

وفى هذا الجانب حملت بعض الأنباء (تسريبات استخبارية ) ان معلومات خطيرة جدا كشفها شقيق مساعد أبو بكر البغدادي الذي تم اعتقاله في سيطرة تل اللحم الاسبوع الماضي، خلال توجهه من بغداد للإشراف على مخطط واسع يكاد يماثل سيناريو الموصل، يبدأ بالناصرية ويتسع نحو (السماوة، والبطحة، والبصرة، والنجف)، وبدعم دولة خليجية.

المعلومات تؤكد أن المخطط كان على وشك التنفيذ، وان الاستخبارات اعتقلت شقيق مساعد البغدادي بناء على علم مسبق بما يجري الاعداد له. وقد اعتقلت خلال اليومين الماضيين عدة عناصر خطرة في الناصرية، قسم منهم في (ساحة الحبوبي)، ومجموعة في (البطحة)، وخلية في (السماوة)، وشهد يوم الجمعة (التالى للاعتقال) اشتباك مع مجموعة كبيرة في أطراف بحر النجف قرب الخط الاستراتيجي ، لم تعلن عنه السلطات وهو ضمن الحراك الأمني الدائر لتفكيك عشرات الحواضن الإرهابية ضمن مخطط يستهدف الجنوب.

وقد لوحظ ان هناك استنفارا أمنيا في ذي قار بعد كشف مخطط خطير فأجهزة الشرطة وافواج الطواريء ومختلف صنوف الأجهزة الأمنية بما فيها مكافحة المتفجرات والـ k9 بدأت حالة الاستنفار الأمني والانتشار في مختلف أرجاء محافظة ذي قار .

بعد ان قرأنا هذا الكلام لابد ان نقول للاخوة العراقيين كونوا منتبهين ولتحذروا مما يحاك لكم.