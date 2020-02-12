اسئله بين يدي التطبيع.. بقلم احمد مجذوب البشير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اثارت الخطوة المفاجاة التي اقدم عليها الفريق عبدالفتاح البرهان بلقائيه برئيس الوزراء اﻻسرائيلي بنيامين نتنياهو اثارت موجه عارمه من ردود اﻻفعال الضاجه والصاخبه علي الصعيدين الداخلي والخارجي..رفضا او تأييدا للخطوه..وﻻ غرابة في ذلك..فالخطوة تعتبر تغييرا جذريا وموقفا حديا بالغ التباين لمسار العﻻقات التاريخيه للبلدين..وللحقيقه والتاريخ ان هذا التوجه..بدأ منذ فترةليست بالقصير وسط غالبيه نخبة النادي السياسي وطبقته المهيمنه العاجزه الحائره، وان كان اﻻمر ابتدأ يدور همسا وداخل الغرف المظلمه..حتي اعقبته بعض التصريحات المجاهره في بعض الوسائط اﻻعﻻميه من هنا وهناك لشخصيات عرفت بإثارة الجدل والخروج عن المألوف..كأنبوب اختبار وجس نبض لمدي تقبل الناس لمثل هكذا خطوة وقابليتهم..ومن البداهه.. عند خروج غير المألوف من حاله السكون والكمون الي حاله الجهر والعلن في الهواء الطلق ومع كثرة الطرق والتداول..تعتاد اﻻذن علي سماع مالم يكن مطروقا..والعين علي ما لم يكن متاحا..وتسقط بذا كل عوامل الرهبه والقداسه..الي ان يحدد الناس والمجتمع مواقفهم سلبا اوايجابا من القضيه المطروحه..ولكن وفق معرفه ودرايه ﻻعاطفه مهتاجه..وعلي هذا النسق فمن الجيد ان يخرج هذا اﻻمر للعلن حتي يعرف الكل موقعه من هذه القضيه وموقع اقدامه منها..هل تقف علي ارضيه ثابته وقويه .ام ارضيه هشه ومتحركه..ودعونا نطرح بعض اﻻسئله عن هذه القضيه..قضيه العﻻقه مع اسرائيل.. لعل اﻻجابه عليها توضح بعض من مﻻمح الموقف الواجب اتخاذه .ضدا اوتماهيا:

-السؤال اﻻول-هل قضيتنا مع اسرائيل هي قضيه صراع من اجل ارض واحتﻻلها ام انه صراع وجودي يمس الجغرافيه والتاريخ والدين والثقافه واﻻجتماع؟.

– السؤال الثاني -هل وجود اسرائيل كدوله في المنطقه وجود طبيعي متسق مع محيطه الجغرافي..ويتوام مع النسق الثقافي واﻻجتماعي السائد..ام انها كائن نشازوجسم ورمي ﻻيمت لمحيطه بصله وجد كشوكه في خاصرة المنطقه وبؤرة توتر مستدامة؟

السؤال الثالث-ماذا عن مشروع الهيمنه اﻻسرائيلي من النيل للفرات..هل هو مشروع حقيقي ام ظنون متوهمه؟

السؤال الرابع:

هل من شواهد علي سعي اسرائيل للهيمنه السياسيه واﻻقتصاديه علي رقعه ضخمه من الجغرافيا تتجاوز جغرافيتها السياسيه ام ﻻتوجد مثل الشواهد؟

-السؤال الخامس هل صحيح ان مفهوم اﻻمن القومي اﻻسرائيلي..يتجاوز الجغرافيا للتاريخ والعقائدمن ان ذلك ظن فاسد واعتقاد باطل ؟

-السؤال السادس- مادور اسرائيل في تأجيج النزاعات والحروب واﻻضطرابات في بعض الدول..حتي تلك التي ﻻتﻻمس حدودي بينها( جنوب السودان ودارفور نموذجا وليس حصرا) هل ﻻن تلك الدول تناهض احتﻻلها لفلسطين فقط.؟! ام ان لﻻمر عﻻقه برؤيه استراتيجيه لمشروعها؟ كما كما ذكر (افي دختر) وزير اﻻمن الداخلي اﻻسرائيلي في محاضرة عام 2008 عن نجاح خطتهم بشأن دارفور وانها احرزت نتائج ايجابيه اكثر من المتوقع والمأمول.

-السؤال السابع-ماهي الفائده المنظورة والباذخه التي حققتها الدول التي اقامت عﻻقات مع اسرائيل سوي دوﻻ عربيه او افريقيه او اسيويه؟

-السؤال الثامن-اذا كنا نحن في السودان نريد التطبيع حتي نزال من قائمه الدول الراعيه لﻻرهاب..وتنفتح لنا خزائن الدول الصديقه ﻻسرائيل كامريكا والتي تخشاها كاﻻتحاد اﻻوربي والصناديق الدوليه التي تأتمربإمرتهما..ومن بعد يتنزل علينا المن والسلوي وتنقشع ظلمه الوضع اﻻقتصادي الخانقه..فإذا كان هذا ظننا ومرامنا..فالننظر لصنيع هؤﻻء بوعدهم لطاقم نيفاشا. الغرير الساذج. الذي اشتري السمك في الماء.. فلم ننل من الوعود الكاذبة شروي نقير..وماذا فعلوا ايضا مع دولتهم التي غرروا بها وشجعوها علي لﻻنفصال(جنوب السودان) ..ألم يتركوها نهبا للصراعات والنزاعات حتي اضحت دوله فاشله..تفرض العقوبات عليها وعلي قادتها من نفس الجهات التي شجعتها علي السير في طريق الجحيم..اﻻتكفي هذه العبر؟

-السؤال التاسع-هل انسدت كل السبل ﻻصﻻح حالنا ولم يتبقي اﻻ سوي هذا السبيل؟ ام ان عجز عقلنا المخطط المأزوم هو الذي صور لنا هذه الرؤيه الملتبسه..و ان طريق الخﻻص ذو اتجاه واحد ﻻبديل عنه؟هل من تجارب ملهمه استطاعت ان تكسر هذا الطوق..وتستقل بقرارها وان تنهض بشعوبها دون مسايره او تبعيه ﻻحد..؟

السؤال العاشر-

ماذا لو ان المردود من هذه الخطوة كان غير المأمول ودون الطموح..وهو امر وارد حسب الشواهد..ماهي خطط صانع القرار البديله..وكيف يتسني له مواجهه حالة اﻻحباط التي سوف تسري في نفوس الناس..بسبب خيبه اﻻمل وانسداد اﻻفق..ماالسبيل لطوق النجاة المرتجي؟

السؤال الحادي عشر-

بعد خطوة التطبيع هذه وتخلينا عن موقفنا التاريخي المساند للقضيه الفلسطينيه هل سوف تكف اسرائيل عنا ممارسة الكيد المؤذي والضرر المدمر؟ام ان رؤيتها اﻻستراتيجيه العابرة لكل شئ والتي تقوم علي ان مصلحةاسرائيل فوق كل اعتبار..هي التي تحكم العﻻقه بينها وبين اي مكون..سوي كان شعبا اوحكومة او فصيﻻ؟

السؤال الثاني عشر-

هل ندري ان اسرائيل عندما تتحرك في كل الساحات ،سياسيه او اقتصاديه.اوعﻻقات دوليه..انما تتحرك وفق منظورها المعرفي..ومخزونها القيمي..ودوافعها الحضاريه..التي تجعلها تظن انها فوق الجميع وعلي الجميع الخضوع واﻻذعان لهذه الرؤيه..وأليس هم شعب الله المختار وارضهم الواقعيه اوالمتخيله..الفعليه او المفترضه هي ارض الميعاد؟

-السؤال الثالث عشر-

تلك هي امتهم وهذا هو شعبهم..وهذه هي رؤيتهم الكونيه تطبق عمليا في الواقع وليست نظريات في بطون الكتب واضابير المكتبات ..فماذا عننا نحن امة الغفله والمتاهه؟..هل كتب علينا التيه كما كتب علي بني اسرائيل اتباع موسي عليه السﻻم؟ ام ان ثمة فسحة من امل ورجاء حتي لو لم تكن في القريب المنظور؟ نعوذ بالله من خيبه اﻻمل والرجاء.