إيران من نصر الى نصر.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مخطئ من يراهن على سقوط الثورة الاسلامية فى ايران أو دق اسفين بين الشعب وقيادته أو العمل على استثمار الضغوط الاقتصادية الكبيرة والحصار الخانق الذى تفرضه امريكا على إيران وعلى كل من يتعامل معها ، نقول مخطئ من يراهن على هذه الامور لكسر إرادة الايرانيين وتطويعهم واجبارهم على التبعية والانقياد للاستكبار العالمى الذى تقوده امريكا واسرائيل وتمضى معهما فى ذل وهوان وانكسار بعض الانظمة العربية والمسلمة ظنا منها ان امريكا تهب البقاء وتحفظ حلفاءها وتمنع عنهم الخطر لكن الواقع يقول عكس ذلك ، والتجربة الحية اثبتت ان امريكا لاتعرف غير القوة ولاتحترم حلفاءها أو لنقل عملاءها وتتخلى عنهم فى اشد حالاتهم حوجة لها فالشاه لم يجدها عندما احتاجها رغم ماقدم لها من خدمات لم تحلم بها ، وتنكرت لنميرى وزين العابدين بن على وحسنى مبارك والقذافى واخرون فلماذا يعول الطغاة عليها وينتظرون وفاءها وهى التى لاتعرف الوفاء مطلقا؟ انه الهوان والضعة فما عسانا نقول لمن ارتضى الذل والهوان؟

من ناحية اخرى شهد العالم أجمع ان امريكا اجتهدت وسعت بكل ماتستطيع وزيادة الى تطويع إيران ومارست الترهيب والترغيب ولم تقف عند حد بل تجاوزت الحدود وزيادة ولم تترك بابا لم تطرقه وانما فعلت كل شيئ ولم تصل لمرادها فايران تزداد صمودا وتحرص على قوتها وتعمل على تطوير نفسها علميا واقتصاديا وعسكريا وتتقدم فى هذا المجال لانها عرفت ان حماية نفسها وثورتها وشعبها تقوم على القوة وان امريكا لاترتدع بغير القوة والمواجهة ، والعالم كله يشهد ان إيران القوية المقتدرة هى التى ردعت امريكا ووقفت بوجهها بل انها صفعتها صفعة قوية لم يعرف العالم مثلها ، فالصواريخ الايرانية الدقيقة والمحكمة دكت قاعدة عين الاسد واوقفت الأمريكان عند حدهم وما كان لايران ان تحمى نفسها لولا اعتمادها على الله تعالى اولا وثقتها فى شعبها وتطويرها قوتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية وحرصها على تطوير قدراتها الصاروخية ورفضها المطلق النقاش فى هذا الأمر مع أى جهة كانت ، وايضا كان الدعم الشعبى الكبير للحكومة والتلاحم القوى بين الشعب والقيادة كان هذا الدعم الكبير احد اسباب قوة ايران وانتصارها .

قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنائي استقبل قبل ثلاثة ايام منسوبى القوات الجوية الايرانية وقال لهم يجب أن نكون أقوياء لمنع الحرب وإحباط تهديدات الأعداء.

ولابد من القول ان الثورة الاسلامية فى ايران قد احدثت تحولا كبيرا فى الداخل الايرانى وفى محيطها بل وفى العالم أجمع ، ولايمكن الحديث عن الثورة الاسلامية فى ايران دون التطرق لتبلور فكرة مجابهة الإستكبار والوقوف بوجه الطغاة المجرمين واحساس المسلمين بالفخر والاعتزاز وهم يعيشون زمنا يرون فيهم جزءا من الامة يرفع شعار نصرة المستضعفين ومقارعة قوى الإستكبار والظلم وان تبرز جبهة المقاومة ويقوى عودها وتصبح رقما صعبا فى الساحة ككل .

وايران التى تحتفل اليوم بالذكرى الحادية والاربعين لانتصار ثورتها الظافرة فانها تمضى من نصر الى نصر وهذا مايجعل اعداءها يشعرون باليأس وقد ايقنوا انها شبت عن الطوق واستعصت على الترويض ، وكل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى اولا وبفضل مجاهدات المقاومين وصدق القادة المخلصين ثانيا وكفى بهذا فخرا وعزا .