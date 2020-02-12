الشعب ينذر الحكومة ويتوعدها

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

الازمات الخانقة والمتلاحقة التي تحيط ببلدنا دفعت الناس الى رفع الصوت بالاحتجاج ومطالبة الحكومة بمعالجة هذا الوضع الصعب الذى يعيشونه والا فانهم مضطرون للخروج الى الشارع وانتزاع حقوقهم ، واكثر مايؤلم الناس ان ينظروا لحكومة الثورة التى فجرها هذا الشعب العظيم وازالت الطاغية واطاحت بالنظام الفاسد ، اشد مايؤلمهم ان يروا حكومتهم تفشل فى حل بعض معضلات تفجرت الثورة الشعبية لمعالجتها والانكى والامر من ذلك خداع الناس وعدم الصدق والشفافية كما كانت تعمل حكومة النظام البائد وكل الطغاة فكيف للشعب الثائر ان يجد حكومة الثورة غير واضحة معه بل وتخفى الحقيقة وتعد ولاتفى ، لايمكن ان يقبل الناس مطلقا بعجز الحكومة عن علاج ازمتى الخبز والوقود ويعيش الشعب السوداني الان وضعا حرجا شديد الصعوبة اذ اصبح الحصول على الوقود من الامور الغير سهلة اما الرغيف فحتى ان تحصلت عليه بصعوبة فانه على ارتفاع سعره وصغر حجمه وسوء تصنيعه لايكفي اسرة صغيرة فى يوم واحد فكيف ان كانت الأسرة كبيرة ؟ هذه الازمة لابد ان تجد لها الحكومة حلا عاجلا لا ان يعدنا السيد الوزير مدنى عباس بأمر ولايفى به ثم ياتينا هو أو غيره ليحدثونا عن الثورة ومناصرتها بدل ان يقروا بعجزهم ويستقيلوا .

امر آخر بالغ الخطورة يجرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعى وهو اخفاء الحكومة لحقيقة اغلاق خط الصادر فى انبوب النفط التابع لشركة النيل الكبرى للبترول والقول ان المشكلة صغيرة لاتدعو للقلق وان المعالجة الان فى مراحلها النهائية وقد اوشك المهندسون على استئناف ضخ الصادر لياتى الكلام بغير هذا ويتفاجأ الشعب عندما يسمع لاحد المهندسين يقول ان الأشكال كبير جدا وان طبيعة الخام الذى يجرى ضخه فى الخط الناقل يحتاج الى تسخين لدرجة حرارة معينة حتى لايتجمد فى الخطوط وهذا ما جرى عليه العمل منذ بداية ضخ الزيت فى هذا الانبوب لكن هذه المرة حدث ما لم يحدث من قبل وتجمد النفط داخل الانبوب وتم ايقاف الصادر وتوقف ايضا تزويد مصفاة الخرطوم بجزء كبير من احتياجها مما جعل هناك أزمة فى الوقود (جازولين بنزين وغاز الطبخ) وان العلاج ليس سهلا ولا تملك الحكومة عملة صعبة لاستيراد كامل الاحتياج من الوقود الى اصلاح العطل فالمصفاة لاتعمل بكامل طاقتها والصادر الذى يوفر العملة الصعبة قد توقف فلا إمكانية لاستيراد الان وهذا يجعل الازمة كبيرة وتزداد المشكلة مع مرور الوقت اذ يظل الخط يتعرض للمزيد من الاغلاق وتتفاقم المشكلة مع عدم حلها والحكومة الان تسعى بكل السبل لمعالجة المشكلة لكنها لم تستطع ومن غير المتوقع ان تتم المعالجة بسهولة ، وحكومة الثورة تخدع شعبها ولا تصارحه بالحقيقة مما يجعلها عرضة لغضبه الذى ان بلغ المدى فسوف يخرج عليها ولن يرجع إلا بعد الاطاحة بها .