من جديد اليوم الأربعاء.. قاضي يأمر بالقبض على لاعب المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أمر قاضي محكمة بحري وسط أمس بإعادة القبض على (28) متهماً في قضية (سيف تيري) لاعب المريخ ومهاجم المنتخب الوطني و(34) متهماً أوقفتهم الشرطة في اتهامات بنهب وإتلاف مستندات وعربات ودراجات نارية وحرق قسم التكامل إضافة إلى قيام المتهمين بأعمال شغب في شرق النيل.

وكانت المحكمة قد حددت جلسة الأمس لمواصلة سماع بقية الشاكين في البلاغ وارجأتها لغياب (28) متهماً عن المحاكمة وحضور (7) متهمين بينهم سيف تيري، وكشف المتحري أن أحداث شغب بدأت باشاعة تم بثها في المساجد بان قوات الدعم السريع في طريقها لدخول الحاج يوسف لعمليات نهب على إثره خرج المواطنون وصادف ذلك القبض على متهمين بواسطة الدعم السريع في جرائم قتل في التعويضات في اشباكات

بالطريق الدائري في الحاج يوسف بسبب دراجات بخارية وعربة اكسنت حراسة القسم واوضح بانه تم قبض على متهمين في احداث الشغب والاخلال بالسلامة العامة والازعاج العام والاتلاف باشعال النيران وكانوا يحملون سواطير وقاموا بتهشيم زجاج القسم والقبض على آخرين بتهمة استلام المال المسروق