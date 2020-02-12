إجازة (13) تقانة جديدة لتحسين إنتاجية المحاصيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أجازت اللجنة القومية لفلاحة المحاصيل بود مدني “13” تقانة جديدة لتحسين إنتاجية المحاصيل وزيادة الكثافة النباتية وتجويد طرق الري والتسميد وتحسين التربة. جاء ذلك في اجتماع اللجنة رقم “64” صباح أمس بهيئة البحوث الزراعية بمدني برئاسة البروفيسور عبد المنعم أحمد الصويلح المدير العام لهيئة البحوث الزراعية وبمشاركة لفيف من الباحثين بالمحطات البحثية والجامعات والمشاريع الزراعية القومية والمزارعين. وأعلن البروفيسور عبد المنعم الصويلح في تصريح بحسب صحيفة السوداني، أن الهيئة تستهدف النهوض بالإنتاجية لزيادة دخل صغار المزارعين والحفاظ على الموارد الطبيعية عبر نشر نقل التقانات الحديثة وتحفيز المزارعين لاستخدام التقانات الجديدة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالعملية الزراعية كافة. وكشف صويلح عن خطة محكمة خلال الفترة الانتقالية للتسويق والاهتمام بالتنمية البشرية لمواكبة التطور العالمي وأشاد باهتمام الحكومة الانتقالية بزيادة تمويل برامج هيئة البحوث الزراعية.

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