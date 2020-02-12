مبارك المهدي يجمع بين العمالة والضحالة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

فى حديثه لصحيفة الشرق الاوسط حاول السيد مبارك الفاضل المهدى ان يدافع عن خطوة الفريق البرهان الخيانية المرفوضة من احرار الامة و#لقاءالعار الذى جمع #الخائنبرهان ب #المجرم_نتنياهو فى اوغندا ، وليس غريبا على مبارك الفاضل ان يؤيد هذه الخيانة فالرجل أصلا مجاهر بالدعوة الى التطبيع وسبق له وهو وزير فى عهد المخلوع البشير ان صرح بهذا الكلام ويومها احتفت وسائل اعلام العدو بحديثه وهو المعروف أصلا بعلاقته بدوائر مشبوهة ومنظمات دولية ذات ارتباط باسرائيل وتدعو الى التواصل بها وتعمل على تحشيد الدعم لها ، والسيد مبارك المهدى احد ادوات هذه الجهات المشبوهة التى يتم توظيفها من حيث تدرى أو لاتدرى لخدمة العدو وهو بذلك يمارس دور العمالة بعلم منه أو جهل ، وفى لقائه هذا بصحيفة الشرق الاوسط تراه يجمع بين العمالة والضحالة وسنورد نماذج صغيرة من حديثه ونعلق عليها بحسب مقتضى الحال.

… وصف مبارك الاعتراض على الخطوة بأنه «غير موضوعي»، مستنداً في ذلك إلى أن الفلسطينيين أنفسهم «طبعوا» علاقتهم مع الإسرائيليين منذ «اتفاقية أوسلو»، في الوقت الذي يحتاج فيه السودان إلى ما سماه «شهادة براءة» من تهمة الإرهاب؛ تستطيع إسرائيل أن تقدمها له على طبق من ذهب .

….. …. ماذا يمكن ان نقول للسيد مبارك ؟ الا تعلم ايها الرجل ان موقفنا من العدو الغاصب مبدئي وإن تصالح الفلسطينيين معه لايمنحه صفة الشرعية فالغاصب ظالم ومناصرة الظالم اشتراك معه فى الظلم ونحن نعترض على التواصل مع اسرائيل واقامة علاقة معها لاننا لانعترف بها أصلا ولانرى لها حقا فى الوجود اساسا وما قام على باطل فهو باطل ولاينتج منه إلا باطل فهل يعلم مبارك ذلك أم لا؟

اما قولك ان العلاقة مع العدو الصهيونى ستقدم لنا شهادة براءة من الارهاب على طبق من ذهب فهذا ترويج للعدو وتصويره بصورة ليست له وهنا يمكن القول بانك تؤدى دور العملاء عرفت ذلك ام لم تعرف ، وقولك هذا يعنى ايضا انك ضحل الفهم اذ ان الجميع يعلمون ان هذا الكيان الصهيونى هو اس الارهاب واساسه فكيف يمكن للارهابيين حتى النخاع ان يقدموا لاحد شهادة براءة من الارهاب ، ولا تقل لنا انك تعنى انها ستشهد لنا عند الغرب وهم يصدقونها ويقبلون شهادتها لأننا سنقول لك ان ذلك لايقدم ولايؤخر فالغرب يعلم جيدا ما هى حقيقة الأمر فلا توغل فى السطحية والضحالة بعد ان رميت نفسك فى شبهة العمالة.

…. وقال مبارك :

ان «المستوى العربي العام» لم يحدث فيه «تطبيع»، لأنه ما زال يخضع للدعاية الإعلامية التي تسير في الاتجاه القديم، ولم تتغير بتغير الواقع.

…. …. الرجل هنا يقر بان الدعوة للتطبيع مازالت غريبة ومنكرة فى الوسط الشعبى العربى ويكفى هذا ردا عليه وابطالا لدعوته القبيحة فالشارع العربى باعتراف مبارك غير متوافق مع دعوتهم للتطبيع ولما اعياه تبرير الهوة بينهم – دعاة التطبيع – وبين الشارع العربى العام حاول ان يصور الرفض الشعبى الصارم للتطبيع بانه جاء نتيجة للدعاية الاعلامية السائرة فى الاتجاه القديم وهذا كلام مردود على الرجل ويكفينا هنا اقراره بان غالب الشارع العربى ضد رؤيته الداعية للتطبيع.