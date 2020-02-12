حزب المؤتمر السوداني يرحب بقرار تسليم البشير للجنائية الدولية‎

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رحب حزب المؤتمر السوداني، الأربعاء، بإعلان الحكومة الانتقالية تيسير مثول متهمي الإبادة في دارفور أمام محكمة الجنايات الدولية.

جاء ذلك في بيان صادر عن حزب المؤتمر أحد أبرز أحزاب تحالف “نداء السودان “المنضوي تحت قوى “إعلان الحرية والتغيير”، اطلعت عليه الاناضول.

وأعلن وفد الحكومة في مفاوضات السلام بجوبا، الثلاثاء، أنه توافق مع وفد الحركات المسلحة في إقليم دارفور (غرب) على تسليم كل من صدرت بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكابهم “جرائم حرب” في دارفور، وبينهم البشير.

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وأوضح الحزب ان توصل الحكومة الانتقالية وحركات دارفور إلى إتفاق حول ورقتي ” العدالة والمصالحة” و”الأراضي” هي خطوات هامة وشجاعة

وأضاف ” ونرحب بهذه الخطوات ومن ضمنها مثول من صدر بحقهم أوامر قبض من رموز النظام البائد أمام الجنائية الدولية”.

وتابع ” إن قضية العدالة وآليات تنفيذها ظلت واحدة من القضايا التي تتطلب جرأة في التعاطي والغوص في أس المشكل الذي ظل يؤرق شرائح واسعة في دارفور ومناطق النزاع”