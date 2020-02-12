بكري المدينة يرد علي دكتور شداد بعبارة قاسية

الخليج 365 : تحسر بكري المدينة لاعب فريق الكرة السابق بالمريخ وظفار العماني الحالي علي خطاب الاتحاد السوداني لكرة القدم للنادي العماني والذي اوضح فيه ان العقوبة التي فرضت علي (العقرب) تسري محليا وخارجيا وكتب،(العقرب) علي صفحتة في (الفيس بوك) تعليقا حزينا قال فيه حسبي الله ونعم الوكيل في اشارة واضحه للظلم الذي تعرض له وكان الاتحاد السوداني قد عاقب المدينة بالايقاف لمدة عام ونصف. المادة السابقة ردع العقرب وتمثيل التش !!.. بقلم معتصم محمود المقالة القادمة بسم الله أبدأ.. بقلم إسماعيل حسن

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