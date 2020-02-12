بنك السودان المركزي يحدد سعر جديد للدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه

الخليج 365 : أعلن بنك السودان المركزي الثلاثاء، قيمة جديدة للجنيه، حيث حدد شراء الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني بمبلغ 51.000 جنيه والبيع 51.256 جنيه. وكان متوسط سعر الدولار للبنك المركزي نحو 45 جنيها للفترة السابقة والتي امتدت لعدة شهور عقب نجاح الثورة السودانية التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير ونظامه.

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