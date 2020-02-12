جوبا.. اتفاق بين وفد الحكومة المفاوض ومسار دارفور على تقديم المخلوع...

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي المفاوض محمد حسن التعايشي عن إتفاق بين الحكومة الإنتقالية والجبهة الثورية مسار دارفور على مثول من صدرت في حقهم مذكرة توقيف للمحكمة الجنائية الدولية.
واستانفت المحادثات بين الطرفين صباح يوم الثلاثاء في العاصمة جوبا ، بعد تعليقها للإسبوعين.
وقال التعايشي في تصريحات صحفية في العاصمة جوبا الثلاثاء، الحكومة والجبهة الثورية مسار دارفور اتفقوا على مثول الذين صدرت في حقهم مذكرة توقيف جنائية بتهم جرائم الحرب في دارفور.
وأضاف “دون مثول هولاء امام المحكمة الجنائية الدولية لا نستطيع تحقيق العادلة الإنتقالية وتضميد الجراح”.
وأوضح التعايشي ، أن الحرب خلفت قضايا تقع تحت طاولة التجاوزات الإنسانية.
ويعد البشير الذي حكم السودان مدة 30 عاماً، أحد أقدم المتهمين من قبل المحكمة الجنائية الدولية، إذ أصدرت المحكمة مذكرتَي توقيف بحقه في 4 مارس (أبريل) 2009، بينما صدرت المذكرة الثانية في 12 يوليو 2010.
واتُهم البشير بالمسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية ، والإبادة الجماعية في أعقاب مقتل وتشويه وتعذيب مئات الآلاف من الأشخاص في إقليم دارفور.
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