إرتفاع جنوني للدولار والعملات الأجنبية بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تصاعدت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي امام الجنيه السوداني بشكل جنوني في تداولات الثلاثاء وصباح الاربعاء مصحوبة بشح العرض بينما تجددت الحملات الأمنية على تجار العملة. وبحسب متعاملون فإن سعر البيع للدولار سجل (103) جنيهات للشراء و(102) جنيهاً للبيع. بينما تم تداول الريال السعودي بـ (27.00) جنيهاً، والدرهم الإماراتي (27.80) جنيهاً، واليورو (110) جنيهات، والجنيه الاسترليني (130.00) جنيهاً، الدينار الكويتي (241) جنيهاً، الجنيه المصري (6.50) جنيهات، الريال العماني (200.00) جنيه، الدينار البحريني (190) جنيهاً، الدينار الليبي (43) جنيه، الريال القطري (27.40) جنيه.

وجاء ذلك الارتفاع مع تصريحات وزارة المالية بتحرير سعر الصرف في السودان حيث ﺃﻋﻠﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺩ. ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ، ﻋﻦ ﺗﻌﻮﻳﻢ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ، ﻭﺗﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ، ﻣﻊﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟـﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ، ﻭﻛﺸﻒ ﺧﻼﻝ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻻﻟﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﻞ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﻮﺑﺔ، ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ 2020م. وأرجع متعاملون الارتفاع لشح المعروض من العملات مقابل زيادة الطلب خلال الأيام الماضية. كما أفادوا بتجدد الحملات الأمنية على تجار العملة في محاولة من الحكومة للسيطرة على الأسعار بالسوق الموازي.