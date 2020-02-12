عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

مواكب لجان المقاومة تهتف “الجوع ولا الكيزان”

إخلاء مدرسة للصم كمركز عزل للطلاب العائدين من الصين

الحكومة الانتقالية السودانية توافق على مثول البشير أمام المحكمة الجنائية في لاهاي

الجبهة الثورية ترحب بطلب حمدوك من الأمم المتحدة ارسال بعثة تحت الفصل السادس

تنسيقية هيئة مياه الشرب بالفاشر تسير موكباً لرفض تجميد تكليف مهندسين

شرطة تضبط شبكة لتصنيع المتفجرات بشرق النيل

خبير اقتصادي يحذر من تعويم سعر الصرف

موجة رياح عاتية بحي السلام بالأبيض تتسبب في حريق 12 منزلاً

قبيلة الرشايدة تلتقي بالبرهان وتعلن مساندتها للتطبيع مع اسرائيل

النائب العام يقر بوجود صعوبات في توفير الحماية لشهود مجزرة فض الاعتصام

التيار

الحكومة توافق على تسليم المخلوع إلى الجنائية

تأكّيدًا لما انفردت به التيّار..الصحة تقرّ بموقع قلب الخرطوم لـعزل العائدين من الصين

بعد ارتفاع أسعاره بالأسواق..التجارة تحظر احتكار السكّر

أخبار اليوم

مظاهرات بالخرطوم لتسريع اكمال هياكل السلطة الانتقالية ومذكرة لحمدوك.

الشرطة تضبط شبكة لتصنيع المتفجرات بشرق النيل وتحرز المضبوطات.

توعدت بعقوبات رادعة : الصناعة تحظر احتكار السكر.

النائب العام يلتقي وفد منظمة هيومان رايتس ووتش.

الوطن

توافق بجوبا على تسليم البشير للجنائية

تورط مدير عام شركة تأمين في دعم كتائب الظل

إتجاه لبيع الخبز بالكيلو وحظر احتكار السكر

جوبا: اتفاق على مؤسسات تحقيق العدالة بمسار دارفور

آخر لحظة

ضبط مصنع متفجرات بشرق النيل

الحكومة: البشير إلى الجنائية

منع احتكار (السكر) وقرارات جديدة بشأن الدقيق

لجان المقاومة: بطء إيقاع الحكومة أخرج الشارع

إصابات وإغماءات في موكب استكمال الانتقالية

صوت الأمة

الحكومة توافق على تسليممرتكبي جرائم دارفور للجنائية

دعوة للمهدي للمشاركة في مؤتمر حرية الأديان بأمريكا

تشكيل لجنة لدراسة قانون الضرائب

المركزي يخفض قيمة الجنيه السوداني والدولار يعاود الصعود

حمدوك يتسلم مذكرة تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم

والي سنار المكلف يتنحى عن منصبه

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الحداثة

مطالبة بالاحتفاظ بحق استرداد البشير ومرتكبي جرائم الحرب بعد محاكمتهم في الجنائية

حظر احتكار السكّر ومعاقبة مخالفي القرار بالسجن والغرامة

“صغيرون تؤكّد دعمها لتمكين المرأة في التعليم العالي

رئيس الوزراء يتسلّم مذكرة مليونية لجان مقاومة الخرطوم

الاتفاق على مثول من صدرت بحقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية

وزير الصناعة: شرعنا في تكوين شرطة مباحث للتموين

الصيحة

مليونية بالخرطوم تمهل حمدوك أسبوعًا

إعلان سياسات جديدة بشأن الدقيق والخبز اليوم

مسؤول أمريكي سابق يدعو لرفع العقوبات

ضبط أجانب يصنعون متفجّرات بالخرطوم

التحريّ مع40″ ضابطًا حول إعدامضباط28″ رمضان

تهمة القتل العمد لضابط شرطة في قضية قتيل شارع النيل

الطلاب السودانيون يصلون خلال24″ ساعة

الانتباهة

اتفاق على تسليم البشير والمطلوبين للجنائية

تفاصيل جديدة بشأن صيانة أنبوب النفط

ضبط خلية لتصنيع متفجّرات بالعاصمة

جعفر حسن: الخط الناقل للوقود تعرّض للتخريب بـفعل فاعل

هجمة شراء شرسة تجتاح السوق الموازي للعملات

“800 معلم بلا مرتبات منذ8″ أشهر في سنار

السوداني الدولية

وزير الطاقة للسوداني الدولية: وصول أكثر من45″ ألف برميل من المحروقات

تعديل وزاري وشيك

الحكومة والجبهة الثورية تتفقان على تسليم متهمين للجنائية الدولية

الأرصاد: انخفاض كبير في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

الدولار يتجاوز المئة جنيه

مسؤول يحوّل مكتبه لاستقبال العائدين من الصين

المجهر

(التعايشي) يعلن من (جوبا) موافقة الحكومة على تسليم (البشير) للجنائية

أزمة الخبز تتسبب في تعطيل الدراسة ببعض مدارس ولاية الخرطوم

الدار:

الشرطة تضبط شبكة اجرامية تصنع المتفجرات بشرق النيل

وزير الصناعة يعلن سياسات وقرارات جديدة بشأن الدقيق والخبز

توجيه تهمة القتل العمد للملازم شرطة المتهم بقتل الشاب عزمي بشارع النيل

التعايشي: لا يمكن تحقيق العدالة الا بمثول المطلوبين امام المحكمة الجنائية

قرار بحظر واحتكار سلعة السكر

اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اللغة العربية للاساس و الرياضيات المتخصصة للثانوي