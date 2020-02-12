شركة أميركية تسطو على شعار “سودانير”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نيتاني اكسبريس Nittany Express شركة أميريكية تقدم خدمات النقل في ولاية بنسلفانيا كما يقول موقعها الإلكتروني https://www.nittanyexpress.com، وهي كما يبدو من إعلاناتها شركة كبيرة ذات إمكانيات ضخمة، لكن هذا لم يمنعها من السطو على شعار “الخطوط الجوية السودانية”- سودانير بحذافيره.

وقد نبه التشكيلي معتز عبدالماجد عضو جمعية الصحفيين السودانيين بالمملكة العربية السعودية إلى هذا الخرق لحقوق الملكية الفكرية من شركة في دولة تقف على قمة الهرم بين دول العالم، وأرسل مناشدة إلى الحكومة السودانية لتدافع عن شعار واحدة من أقدم خطوط الطيران في الشرق الأوسط.

وتقدم “التحرير” نداء إلى وزير الثقافة والإعلام الزميل فيصل محمد صالح للتحرك، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تحمي حقوق “الخطوط الجوية السودانية”.