الثروة الحيوانية تطالب باسترداد كامل اصولها المنهوبة

نظم العاملون بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية، وقفة إحتجاجية امس أمام الوزارة مطالبين باسترداد كامل اصول الوزارة المتمثلة في بنك الثروة الحيوانية ومؤسسة سوق الماشية واللحوم وحصة السودان من اسماك التونة بجانب الاراضي التي تم التغول عليها.

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وقد تقدم الوقفة بحسب صحيفة الجريدة، د. علم الدين عبد الله الذي تسلم مطالبهم للارتقاء بقطاع الثروة الحيوانية لتحقيق الاهداف المرجوة من القطاع لتوفير الامن الغذائي لاولويات المرحلة ان استرداد الحقوق ورد المظالم عن المظلومين تمثل اولويات حكومة الفترة الانتقالية في شعارها حرية سلام.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)