التحرِّي مع (40) ضابطاً حول إعدام “ضباط 28 رمضان”

أخضعت اللجنة المُكلّفة بالتحري والتحقيق في مُلابسات إعدام (28) ضابطاً من القوات المسلحة في 24 أبريل 1990م “28 رمضان”، مجموعة من الضباط في السجن الحربي للاستجواب وأخذ إفاداتهم.

وأصدرت نيابة الخرطوم شمال أوامر تكليف رسمية لمجموعة طالت (40) ضابطاً في السجن الحربي كانوا برتبة الملازم، وأفادت مصادر موثوقة، بأنّ نيابة الخرطوم شمال أخذت إفادات بعض الضباط الذين حضروا اجتماعات تتعلّق بإعدام (28) ضابطاً في عهد النظام السابق، والانقلاب العسكري على السُّلطة في 1989م، بجانب ساعة الصفر.

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وبحسب صحيفة الصيحة، نُفِّذ إعدام الضباط في أبريل 1990م بعد اعتقالهم واُتهموا بتدبير مُحاولةٍ لقلب نظام حكم المخلوع البشير، وقدموا لمُحاكمة عسكرية أدانتهم، وحكمت على (28) منهم بالإعدام رَمياً بالرّصاص ودُفنت جُثثهم دُون إخطار ذويهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)