الطلاب السودانيون بالصين يصلون خلال (24) ساعة

التاريخ: 12-فبراير-2020
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قالت مَصَادر، إنّ وزارة الصحة على أهبة الاستعداد لاستقبال الطلاب السودانيين الدارسين بالصين الذين يتم إجلاؤهم من مدينة “ووهان”.
وأكدت المصادر في تصريحات محدودة أمس، أنّ الوزارة تَوَقّعَت هُبُوط طائرة الطلاب خلال (24) ساعة إلى (32) ساعة أو (48) ساعة.
وكانت جهات بوزارة الخارجية بحسب صحيفة الصيحة، أكّدت أنّ الطلاب في أهبة الاستعدادات، لكنهم بانتظار إذن الهُبُوط، وأوضحت أنّ الطلاب سيتم عزلهم بمنطقة جنوب الخرطوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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