اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الطلاب السودانيون بالصين يصلون خلال (24) ساعة

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 12-فبراير-2020

4 مشاهدة

الطلاب السودانيون بالصين يصلون خلال (24) ساعة

قالت مَصَادر، إنّ وزارة الصحة على أهبة الاستعداد لاستقبال الطلاب السودانيين الدارسين بالصين الذين يتم إجلاؤهم من مدينة “ووهان”.

 

وأكدت المصادر في تصريحات محدودة أمس، أنّ الوزارة تَوَقّعَت هُبُوط طائرة الطلاب خلال (24) ساعة إلى (32) ساعة أو (48) ساعة.

Advertisements

 

 

وكانت جهات بوزارة الخارجية بحسب صحيفة الصيحة، أكّدت أنّ الطلاب في أهبة الاستعدادات، لكنهم بانتظار إذن الهُبُوط، وأوضحت أنّ الطلاب سيتم عزلهم بمنطقة جنوب الخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الطلاب السودانيون بالصين يصلون خلال (24) ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا