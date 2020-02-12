إخلاء مدرسة للصم كمركز عزل للطلاب العائدين من الصين

التاريخ: 12-فبراير-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة كشفت متابعات عن اخلاء تلاميذ مدرسة السلمابي الصم توطئة لتحويلها لمركز صحي لعزل العائدين من الصين بسبب انتشار مرض كورونا بها. Advertisements وقوبلت تلك الخطوة باستنكار واسع لأن اخلاء المدرسة غير انساني ويهدر حقوق وكرامة الطلاب الصم، ويؤدي الى تشريدهم لأنها جاءت بالتزامن مع اقتراب موعد الامتحانات، وقال عدد من الناشطين بحسب صحيفة الجريدة: يعاني هؤلاء الطلاب من عدم تهيئة تعليم مدمج أو أدنى متطلبات التعليم الجيد، فضلاً عن ضعفهم بسبب ظروفهم الخاصة ونوهوا الى وجود مقار كثيرة تابعة للمؤتمر الوطني وواجهاته كان يمكن استخدامها لذلك الغرض بدلاً عن تشريد الطلاب الصم مما سيفاقم من معاناتهم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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