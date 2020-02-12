تجمع العاملين بالنفط يعلنون عن تمكنهم من حل مشكلة انسداد خط أنبوب هجليج

التاريخ: 12-فبراير-2020 فى : أخبار 7 مشاهدة أعلن تجمع العاملين بقطاع النفط عن نجاح الفرق الفنية العاملة في حل أزمة الوقود الناتجة عن الإنسداد الجزئي في خط انبوب هجليج . وبانه تمت اعادة المصفاة للعمل بطاقتها المعتادة بحسب صحيفة الجريدة، بالاستفادة من الضخ العكسي للصادر والتدفق الجزئي لخط هجليج.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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