تعليق الدراسة بجامعة الضعين

قَرّرَ مجلس عُمداء جامعة الضعين بولاية شرق دارفور، تعليق الدراسة لأجلٍ غير مُسمّى اعتباراً من اليوم الأربعاء، وذلك على خلفية احتجاجات قادها طلاب الجامعة لعدم إيفاء صندوق رعاية الطلاب بتوفير الإسكان (المُدن الجامعية) والترحيل والخدمات الأخرى.

وقَرّرَ المجلس بحسب صحيفة الصيحة، تعليق الدراسة عقب اجتماع العُمداء برئاسة مديرها المُكلّف.

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وكان طلاب الجامعة، نظّموا مسيرة احتجاجية تُطالب بإقالة مدير الصندوق والإصلاح الإداري لعدم التزامه بتوفير البيئة المُناسبة لهم، وحُرم عددٌ من طُلاب الدفعة الأولى من الجلوس للامتحان أمس، وقام بعضهم بتمزيق أوراق الامتحانات، وعلى إثرها قَرّرَ مجلس العُمداء تعليق الدراسة لِمَنع تفاقُم المُشكلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)