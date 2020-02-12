مسؤول يحول مكتبه لاستقبال العائدين من الصين

كشفت متابعات عن تحويل مدير عام التنمية الاجتماعية ناظم سراج مكتبه من الوزارة الى مركز السلمابي بالمدينة الاجتماعية للوقوف بنفسه للاستعداد لاستقبال العائدين من الصين، تنفيذاً لاوامر وزارة الحكومة له.

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وأشارت مصادر بحسب صحيفة السوداني الدولية الى ان الطلاب سيتم حبسهم داخل المركز لمدة 14 يوماص وبعدها سيتم فحصهم والتأكد من ما اذا كانوا يحملون المرض ام لا.

من جانبهم رفض اولياء امور الطلاب الصم والبكم الذين يدرسون بالمعهد ان يكون مركز ابنائهم الذين يتعلمون فيه مركز للحجر الصحي، ورفضوا القرار.

وأشارت المصادر الى ان الطلاب الممتحنين الصف الثامن تم تحويلهم لقاعة في وزارة التنمية الاجتماعية ليكملوا باقي المقرر، ونوه المصدر الى ان المبنى غير معروف للاطفال، ولم يتم توفير ترحيل لهم، وان المبنى لا توجد به حمامات، وأشار الى ان اولياء الامور تواصلوا مع وزارة التربية والتعليم واكدت انها ليست لديها علم باخلاء الصم والبكم من معهدهم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)