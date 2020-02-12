لجان المُقاومة تُمهل حمدوك أسبوعاً للرد على مذكرة “إكمال هياكل السلطة”

تظاهر الآلاف بالخرطوم أمس، في مليونية “إكمال هياكل السلطة” للمطالبة بتعيين الولاة المدنيين ووضع حلول للأزمات الاقتصادية، وحق الشهداء وقضية المفقودين.

وتسلّم رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بحسب صحيفة الصيحة، مذكرة موكب مذكرة تنسيقيات لجان المقاومة بمدينة الخرطوم بمجلس الوزراء أمس، وأمهلت المُذكرة مجلس الوزراء أسبوعاً للرد على مطالب المذكرة.

وطالبت المُذكِّرة، بِضَرورة استكمال هياكل الحكم المدني، وإيلاء قَضية شُهداء ثورة ديسمبر المجيدة أهمية قُصوى والاستماع لأُسرهم واستصحاب رؤيتهم ومَطالبهم، والإسراع في مُعالجة الأزمة المعيشية الطاحنة، وحسم تهريب السلع الاستراتيجية عبر خُططٍ وآليات واضحة.

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ونادت المُذكِّرة بتحقيق السلام العادل والشامل عبر مُخاطبة جُذُور المُشكلة، وإشراك حركات الكفاح المُسلّح كافّة وأصحاب المصلحة الحقيقيين في مُفاوضات السَّلام بجوبا، والعمل على استكمال هياكل السلطة الانتقالية وتعيين الولاة المدنيين، والإسراع في إصلاح أجهزة الدولة عبر إزالة التمكين من المُؤسّسات.

وأَكّدَت المُذكِّرة ضرورة الاهتمام بقضية المفقودين والإسراع في تشكيل المجلس التشريعي، وطالبت بضمان تعزيز حُقُوق النساء، ودور الشباب من الجنسين وتوسيع فُرصهم في المجالات كافّة ومُشاركتهم الفاعلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)