ميناء جاف للشاحنات والبضائع الواردة من بورتسودان

وجه والي الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد، بتخصيص موقع على الطريق الدائري لإنشاء ميناء جاف لاستقبال الشاحنات والبضائع الواردة من ميناء بورتسودان، للحد من دخول الشاحنات الثقيلة إلى وسط المدن.

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وقال: الوالي لدى لقائه بمكتبه أمس بمجموعة النفيدي التي نفذت الميناء البري بالخرطوم بشراكة مع الولاية قال بحسب صحيفة الجريدة: الموانئ الجافة لها جدوى اقتصادية قصوى تعمل على تخفيف الزحام وسط العواصم والمدن الكبرى، بالإضافة لإيجاد فرص عمل جديدة للشباب، وكشف عن اتجاه الولاية لإنشاء مزيد من الموانئ لبرية في المحليات، وذلك بعد اكتمال الدراسات الهندسية وتحديد المحلية المعنية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)