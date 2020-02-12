الدولار يُعاود الصعود إلى (102) جنيه

التاريخ: 12-فبراير-2020
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عَاوَدَت أسعار صرف العُملات مُقابل الجنيه تصاعُدها إلى حاجز الـ(102) جنيه أمام الدولار، عقب استقرارٍ مُؤقّتٍ الفترة الماضية.
وأوضح تُجّار عُملة لمصادر أمس، أنّ تداوُلات الأمس تمّت بسعر (102) جنيه للبيع و(100) للشراء، وذكروا أنّ أسعار بيع الدرهم الإماراتي سَجّلَت (27.50) جنيه، وأرجعوا الارتفاع إلى حالة من الطلب الشديد على العُملات الأجنبية من قِبل جهاتٍ مُختلفةٍ.
وَتَوقّعوا بحسب صحيفة الصيحة، استمرار ارتفاع الأسعار الأيام المُقبلة حَال عدم تمكُّن الدولة من التّدخُّل بِضَخ مَبالغ مُقدّرة لتلبية حَوجة المُستوردين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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