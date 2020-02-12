قبيلة الرشايدة تلتقي بالبرهان وتعلن مساندتها للتطبيع مع اسرائيل

التاريخ: 12-فبراير-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة التقى وفد من قبيلة الرشايدة برئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان في مكتبه بالقصر الجمهوري. Advertisements وبحسب معلومات لصحيفة الجريدة, أن الوفد الذي زار برهان بقيادة مصلح نصار الرشيدي أعلن دعمه للخطوات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة للتطبيع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. واعتبر الوفد أن خطوات برهان تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي واستتباب الأمن بالبلاد، وأبدى الوفد مساندته للقوات المسلحة وكافة القوات النظامية الأخرى.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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