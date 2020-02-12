موجة رياح عاتية بحي السلام بالأبيض تتسبب في حريق 12 منزلاً

التاريخ: 12-فبراير-2020
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تسببت موجة عاتية من الرياح ضربت أمس حي السلام مربع (6 ) بمدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان في اندلاع حريق التهم (12) منزلاً، ولم تسجل خسائر في الأرواح.
وقال شهود عيان بحسب صحيفة الجريدة، جميع المنازل التي تضررت مشيدة بالمواد المحلية غير الثابتة مما ساهم في اشتعال النيران، التي التهمت جميع ممتلكات المنازل التي تعرضت للحريق، وناشد المتضررون حكومة الولاية والخيرين ومنظمات المجتمع المدني بمد يد العون لهم لإيواء أسرهم من البرد الشديد وتوفير المعينات اللازمة لها.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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