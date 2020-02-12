بلاغ ضد الأمين العام للهلال الأحمر

التاريخ: 12-فبراير-2020
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دون عدد من موظفي جمعية الهلال الأحمر بلاغاً في نيابة مكافحة الفساد ضد الامين العام للجمعية عثمان جعفر، على خلفية منحه تفويضاً لمدير فرع الجمعية بولاية الخرطوم لبيع قطعة أرض تابعة للجمعية.
وبحسب المستندات التي تحصلت عليها صحيفة الجريدة، على نسخة منها فان مدير الجمعية منح مدير فرع الجمعية بولاية الخرطوم يوسف علي العبيد رحمة تفويضاً كاملاً لمتابعة بيع وتسجيل القطعة رقم 1/904 بامدرمان والعرضة جنوب، وأعطى التفويض مدير فرع الخرطوم، الى جانب ذلك حق التنازل والبيع والتوقيع في العقود واستلام الأموال باسم الجمعية فرع الولاية، وأكد الموظفون الذين قاموا بتدوين البلاغ وجود تجاوزات في التفويض الممنوح لمدير فرع الجمعية بالخرطوم لجهة أن بيع الأراضي التابعة للجمعية يتم وفق القانون عن طريق لجنة مختصة تقوم بطرح الأراضي في عطاء.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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