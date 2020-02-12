خبير اقتصادي يحذر من تعويم سعر الصرف

التاريخ: 12-فبراير-2020
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انتقد الخبير الاقتصادي ياسر العبيد، اعلان وزير المالية ابراهيم البدوي عن اتجاه الوزارة لتعويم سعر الصرف للصادر.
ووصف العبيد في تصريح لصحيفة الجريدة، الخطوة بأنها غير مدروسة وتعني خضوع الحكومة لسطوة السوق، ودلل على ذلك بأن السياسات التي أصدرها البنك المركزي في يناير الماضي عقب اجازة الموازنة لا تتضمن ذلك، وأكد أن القطاع الخاص ظل يعمل بعيداً عن سياسة الدولة، مؤكدا وجود اضطراب في السياسات الاقتصادية وحذر من أن تعويم الجنيه يمكن أن يؤدي الى ارتفاع سعر الدولار وادخال البلاد في أزمة جديدة، خاصة في ظل فراغ خزينة الدولة، لافتاً الى أن التعويم يعني خروج الصرف عن طوق وسيطرة وزارة المالية وقطع بعدم وجود أي بوادر حلول للأزمة، وشدد على ضرورة أن تكون الخطوة مدروسة عبر مجلس استشاري ومختصين وخبراء اقتصاديين بمشاركة كل القطاعات الأخرى.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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