ضبط شبكة لتصنيع المتفجرات بشرق النيل

تمكنت مباحث شرق النيل من القاء القبض على شبكة اجرامية بينهم أجانب، يقوم أفرادها بتصنيع عبوات متفجرة، بحضور مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة خالد بن الوليد مدير الادارة العامة للأدلة الجنائية واللواء شرطة حيدر سيد أحمد، والناطق الرسمي باسم قوات الشرطة عميد شرطة حقوقي عمر عبدالماجد بشير.

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وقال الفريق أول بشاير بحسب صحيفة الجريدة،ان العملية الاحترافية التي قامت بها مباحث الولاية أدت للقبض على احد المتهمين وضبط كميات كبيرة من مواد كيميائية خام وأدوات تستعمل في العمليات الاولية لصناعة المتفجرات، ونوه الى أن المعروضات تم تحريزها وإخضاعها للفحص والتصنيف بواسطة الادارة العامة للادلة الجنائية.

فيما سيتم التحري والتحقيق بواسطة فرق متخصصة لكشف أبعاد هذه العملية الاجرامية، وأثنى على يقظة مباحث الولاية وحسها الأمني الذي أدى للايقاع بهذه الشبكة، بجانب تجاوب المواطنين وتعاونهم مع الشرطة في هذا البلاغ الكبير، مؤكداً أن قوات الشرطة ستظل عيناً ساهرة وأيدي أمينة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن والمواطن وحماية الارواح والممتلكات ولن تألوا جهداً في ضبط كل من تسول له نفسه المساس بمكتسبات الوطن، مناشداً المواطنين التبليغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة او مخالفة للقانون.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)