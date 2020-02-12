تنسيقية هيئة مياه الشرب بالفاشر تسير موكباً لرفض تجميد تكليف مهندسين

شارك المئات من المحتجين بالفاشر بولاية شمال دارفور، في الموكب الذي نظمته تنسيقية تجمع المهنيين بهيئة مياه الشرب بالولاية، احتجاجاً على تجميد قرار تكاليف تمت لمهندسين في هيئة مياه الشرب في إطار عملية تغيير طالت مؤسسة هيئة مياه الشرب مؤخراً و تحرك الموكب من رئاسة هيئة مياه الشرب إلى أمانة الحكومة بالولاية.

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وكان الوالي قد وجه المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بحسب صحيفة الجريدة، وجه بتكليف مهندسين بادارة هيئة المياه بعد مشاورات مع قوى الحرية والتغيير إلا أن الوالي عاد ووجه أمين عام الحكومة في وقت لاحق بتجميد قرارات التكليف بعد أن تمت عمليات الاستلام والتسلم مما أثار حفيظة تنسيقية تجمع المهنيين بهيئة مياه الشرب والقوى الثورية بالولاية التي اعتبرت إن ذلك تنصل عن قرارات التعيين جاء استجابة لتحركات الدولة العميقة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)