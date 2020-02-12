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تعديل وزاري وشيك

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 12-فبراير-2020

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تعديل وزاري وشيك

 

اتفقت الحكومة والحركات المسلحة وقيادات قوى اعلان الحرية والتغيير في جوبا على إعادة تشكيل مجلس الوزراء تلبية لمتطلبات السلام بعد اقتراب وصول عدد من المسارات في المفاوضات الى الاتفاقيات النهائية والاحتفال بالتوقيع خلال الايام القادمة.

 

 

وأبلغت مصادر مطلعة لصحيفة السوداني الدولية ان الجبهة الثورية ناقشت مع وفد قوى اعلان الحرية والتغيير ضرورة اعادة هيكلة قوى الحرية والتغيير. وان الاطراف المتفاوضة في مسار دارفور توصلت الى تفاهمات في عدد من القضايا.

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وقالت المصادر ان اروقة المفاوضات تشهد جلسات نقاش حول ملف السلطة من اجل الوصول لاتفاق نهائي قبل الدخول في ملف الترتيبات الامنية.

 

 

وأشارت مصادر الى ان الوساطة في دولة جنوب السودان وضعت تصوراً للاحتفال النهائي بالتوقيع من خلال دعوة رؤساء دول الجوار ومنظمات اقليمية ودولية وشركاء في عملية السلام بالسودان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

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