أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاربعاء الموافق 12 فبراير 2020م

التاريخ: 12-فبراير-2020 فى : أخبار 237 مشاهدة تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة:

* مليونية بالخرطوم تمهل حمدوك أسبوعاً

* إعلان سياسات جديدة بشأن الدقيق والخبز اليوم

* مسؤول اأمريكي سابق يدعو لرفع العقوبات السوداني الدولية:

* وزير الطاقة لـ(السوداني الدولية): وصول أكثر من (45) ألف برميل من المحروقات

* زيادة سعر الرغيفة إلى جنيهين Advertisements الجريدة:

* مواكب لجان المقاومة تهتف (الجوع ولا الكيزان)

* ارتقاء شهيدة بكوستي نتيجة قمع الاحتجاجات

* إخلاء مدرسة للصم وتحويلها لمركز عزل للطلاب العائدين من الصين المجهر:

* (التعايشي) يعلن من (جوبا) موافقة الحكومة على تسليم (البشير) للجنائية

* أزمة الخبز تتسبب في تعطيل الدراسة ببعض مدارس ولاية الخرطوم آخر لحظة:

* * ضبط مصنع متفجرات بشرق النيل

* الحكومة: البشير إلى الجنائية

* منع احتكار (السكر) وقرارات جديدة بشأن الدقيق الدار:

* الشرطة تضبط شبكة اجرامية تصنع المتفجرات بشرق النيل

* وزير الصناعة يعلن سياسات وقرارات جديدة بشأن الدقيق والخبز

* توجيه تهمة القتل العمد للملازم شرطة المتهم بقتل الشاب عزمي بشارع النيل

* التعايشي: لا يمكن تحقيق العدالة الا بمثول المطلوبين امام المحكمة الجنائية

* قرار بحظر واحتكار سلعة السكر

* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اللغة العربية للاساس و الرياضيات المتخصصة للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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