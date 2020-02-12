النيابة العامة تحقق مع قادة النظام المعزول في جرائم القتل والفساد

الثلاثاء 11 فبراير 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

قال النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، إن قادة النظام المعزول يخضعون للتحقيق في اتهامات بالانتهاكات والقتل خارج نطاق القانون والفساد.



وأضاف في تصريح صحفي عقب لقاء وفد منظمة حقوق الانسان اليوم (الثلاثاء) بالخرطوم، تم الافراج عن عدد منهم بالضمانة.

وأكد ان المتهمين يتمتعون بكامل حقوقهم القانونية في الحماية والعلاج ومقابلة المحامين.

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وأقرالحبر بصعوبات في توفير الحماية التامة للشهود، وأن النيابة العامة في حاجة ماسة للعون من الجهات المعنية.

واشار إلى تنسيق بين الجهات المختصة ومجلس السيادة الانتقالي لرفع الحصانات عن النظاميين المتورطين في الانتهاكات.

وقال إن وزير العدل شرع في اجراء تعديلات على القوانين لتتوائم مع مقتضيات الوثيقة الدستورية.

وأكد النائب العام أن لجنة التحقيق في فض الاعتصام تعمل باستقلالية تامة دون أي تدخل من النيابة.