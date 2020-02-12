اتفاق بين الحكومة وحركات دارفور على قضايا الاراضي 

الثلاثاء 11 فبراير 2020

كتب الخرطوم- محمد أمين

اتفق وفدا الحكومة والحركات المسلحة في مسار مفاوضات دارفور على قضية الاراض (الحواكير).



وقال عضو مجلس السيادة والمتحدث باسم وفد الحكومة المفاوض، محمد حسن التعايشي، إن المشاورات المسبقة بين الشركاء ساهمت في معالجة القضايا بطريقة شاملة.

وأعلن في تصريح صحافي اليوم (الثلاثاء اتفاق الطرفين، حول ورقة العدالة والمصالحة وورقة الاراضي والحواكير .

واضاف ان لجنة متخصصة ستجري مراجعات على الاتفاقيات التي تم التوصل اليها وترتيب الاجندة بنهج محكم.

Advertisements

وقال إن جلسات التفاوض اظهرت توافق سياسي ورغبة الجميع في تجويد الاداء وانتهاج الاسس السليمة التي تعالج القضايا.

من جانبه قال القيادي بحركة العدل والمساواة، المرضي ابوالقاسم، ان قضية الاراضي من القضايا التي جعلت دارفور مسرحا للنزاعات في الفترات السابقة.

واضاف ان هذا اليوم مهم للشعب السوداني وخاصة النازحين واللاجئين في المعسكرات ولكل شخص تضرر من النظام البائد.

وأكد ان العدالة ستسود وان اي شخص ارتكب جريمة يجب ان يحاسب عليها .

وأكد عضو لجنة الوساطة، ضيو مطوك، ان الاتفاق حول ملف الاراضي يمهد الطريق إلى التوصل لاتفاق سلام في مسار دارفور باعتبار ان قضية الاراضي كانت واحدة من القضايا المعقدة.

واتفق الجانبان في وقت سابق من اليوم على ورقة العدالة الانتقالية وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.