الجالية السودانية بالكويت تناشد الخارجية بفتح مكتب الجوازات بالسفارة

التاريخ: 11-فبراير-2020
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تسبب عدم وجود مكتب للجوازات بسفارة السودان بالكويت فى معاناة أفراد الجالية السودانية المقيمين هناك البالغ عدهم نحو 13000 الف شخص وتعرضهم لمشكلات مع سلطات الهجرة الكويتية والتى لا تمنح الإقامة إلا فى حالة صلاحية الجواز لمدة عام الأمر الذى يؤدى إلى إخلال بشروط الإقامة والوقوع تحت طائلة القانون
وكشفت الصحفية السودانية المقيمة بالكويت نفيسة محمد الحسن لـ(أخبار الخليج 365) بأن تلك المشكلة التى مضى عليها نحو عامين يتأثر بها مواليد الجالية الجدد الذين لا تتوفر لهم شهادة ميلاد أو رقم وطنى وبالتالى يحرمون من الالتحاق بالحضانة ورياض الأطفال علماً بأن هؤلاء الأطفال يصبح وجودهم غير شرعى بالكويت بعد شهرين من تاريخ الميلاد وتضطر بعض الأسر إلى السفر للسودان رغم الكلفة الباهظة لاستخراج تلك الوثائق الثبوتية ولم تستجب وزارة الخارجية السودانية لمناشدة أبناء الجالية المتكررة بالإسراع فى فتح المكتب.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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