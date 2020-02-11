وزير الأوقاف يؤكد سعي حكومته لتحقيق الدولة المدنية

الثلاثاء 11 فبراير 2020

أكد وزير الأوقاف والشئون الدينية السوداني، نصر الدين مفرح، سعي الحكومة لتحقيق دولة السودان المدنية الديمقراطية الجديدة، التي ترعى مصالح أبنائها ومواجهة التحديات التي تتعلق بالسلام وإنهاء الحرب والجهود الرامية لإنشاء البنى التحتية للنهوض بالوطن.



وتناول مفرح، لدى لقائه مع وفد كنيسة "اليسوع المسيح" الأمريكية الذي يزور الخرطوم، أهمية التعايش والتسامح الديني والحريات الدينية.

وثمن الوفد الأمريكي الدور الكبير الذي قامت به الثورة السودانية، ودور وزارة الأوقاف السودانية في إطار الحريات الدينية وإرساء مبدأ التعايش الديني، موضحا أن الزيارة تأتي في إطار البحث عن إدارة التنوع الديني، وعن قضايا التعايش والحريات الدينية حتى يساهم هذا الأمر في إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب. ودعا الوفد وزير الأوقاف السوداني، لحضور مؤتمر حرية الأديان المقرر إقامته بالولايات المتحدة الامريكية، خلال الفترة المقبلة.