تنقلات واسعة في البعثات الخارجية

أجرت وزارة الخارجية بحسب السودانى تنقلات راتبة لـ”٢١” دبلوماسى لعدد من بعثاتها بالخارج أبرزها لندن، برلين، واشنطون (دبلوماسيين)، نيويورك “ثلاث دبلوماسيين”، جنيف”دبلوماسيين”، القاهرة، نيودلهي، الرياض، ابوظبى، فيينا، ابوجا والكويت.

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وأدت الأحداث السياسية التي شهدها السودان مؤخراً لتأخير تنقلات الوزارة الراتبة بين الدبلوماسيين والسفراء. إذ لا تزال عدد من السفارات والبعثات دون سفراء حتى الآن بعد إرجاع عدد من السفراء من تلك المحطات بهدف إجراء ترتيبات تستوعب إنفاذ موجهات ثورة ديسمبر.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)