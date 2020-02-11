بالفيديو :فنانة سودانية تضع فرقتها الموسيقية الاسترالية في (فلاش) لإحياء حفلاتها بالسودان

استعانت الفنانة السودانية المقيمة باستراليا ياسمين إبراهيم محجوب في إحياء الحفل الذي أحيته بنادي الأدباء بولاية البحر الأحمر ببورتسودان – استعانت بفلاش يحتوي على الموسيقى الخاصة بالأغنيات التي قدمتها في الحفل بدلاً من اصطحاب أفراد الاوركسترا الموسيقية بحكم وجودهم في دولة استراليا.

وأوضحت ياسمين بأن هذه الطريقة لجأت إليها بحكم الظروف حيث قالت:(الموسيقى بتاعتي بحكم الظروف الكتيرة طبعاً ما ممكن يكونو معاي اوركسترا متحركة في بقاع السودان ولا في اي حتة فالموسيقى بتاعتي موجودة في فلاش صغير و كل الأعمال الحاشتغلها الليلة هي منفذة من قبل مجموعتي الهم موسيقيين استرال ما عدا اغنية واحدة بس اتنفذت هنا في السودان).

وعلق كثيرون على الخطوة واعتبروها خطوة عملية من شأنها أن تخفف على المطربين تكاليف الفرقة الموسيقية التي تتطلب ميزانية كبيرة متمثلة في استحقاقات العازفين المالية بجانب سهولة الحركة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)