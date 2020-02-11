اتحاد أصحاب العمل يطلق مبادرة نهضة السودان

أطلق اتحاد أصحاب العمل السوداني اليوم (مبادرة نهضة السودان) التي تهدف لدعم الاقتصاد السوداني وذلك بتقديم تبرعات وودائع يتولى الاتحاد قيادتها وهي مبادرة لكل السودانيين وخاصة رواد الأعمال في السودان .

Advertisements

فيما أعلن د. إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بحسب سونا ترحيبه بالمبادرة الوطنية التي تقدم بها الاتحاد ، وثمن الوزير هذا العمل الوطني الكبير ودور الاتحاد المهم في دعم الحراك الثوري منذ بداية هذه الثورة وحتى الآن . وأكد أن هناك مبادرات لإقامة صندوق مهجري كبديل لحل مسألة التحويلات الخارجية . وأوضح أن مبادرة أصحاب العمل هي مبادرة داخلية تركز على توفير أكبر دعم ممكن بالعملة المحلية في الأساس، وبالعملة الأجنبية حال توفر حسابات خارجية لتقديم الدعم من خلالها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بالوزارة بحضور الأستاذة آمنة أبكر عبد الرسول وكيل وزارة المالية والأستاذ فتح الرحمن صالح جاويش الأمين العام لديوان الضرائب والمهندس هاشم صالح مطر رئيس لجنة تسيير الاتحاد العام لأصحاب العمل وحضور عدد من أعضاء اللجنة ، وناقش الاجتماع أيضاً قانون الضرائب المجاز مؤخراً وأبدى اتحاد أصحاب العمل بعض الملاحظات عليه في إطار سعيهم لدعم الالتزام بقانون الضرائب لتوفير الإيرادات لدعم الموازنة ورفد خزينة الدولة، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الموضوعية لهذا القانون، حيث إنه تمت إجازته قبل تشكيل الاتحاد الحالي، وبموجب ذلك توافقت وزارة المالية وديوان الضرائب مع الاتحاد على دراسة متعمقة لبعض بنوده لتعزيز الاستفادة منه، وتم تشكيل لجنة مشتركة لمناقشته برئاسة الأستاذة آمنة أبكر عبد الرسول وكيل الوزارة وديوان الضرئب واتحاد أصحاب العمل.

من جانبه، أشاد فتح الرحمن صالح جاويش بمبادرة اتحاد أصحاب العمل الوطنية التي تؤكد على التعاضد والتكاتف بين القطاعين العام والخاص في جهد مبارك لإنعاش الاقتصاد السوداني وأمن على أهمية مناقشة قانون الضرائب مع الجهات المختصة مؤكداً أهمية تشكيل اللجنة ومعلناً بدء اجتماعاتها خلال الأسبوع المقبل.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )