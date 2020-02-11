الشرطة تضبط شبكة لتصنيع المتفجرات بشرق النيل وتحرز المضبوطات

وقف الفريق أول شرطة (حقوقى) عادل محمد أحمد بشاير اليوم على الإنجاز الكبير الذى حققته شرطة ولاية الخرطوم (مباحث شرق النيل) بضبطها لشبكة إجرامية بينهم أجانب يقوم أفرادها بتصنيع عبوات متفجرة بحضور الفريق شرطة خالد بن الوليد مدير شرطة ولاية الخرطوم واللواء شرطة حيدر سيد أحمد مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية ، والعميد شرطة حقوقي عمر عبد الماجد بشير الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة وبحسب صحيفة السوداني قال الفريق أول بشاير للمكتب الصحفي للشرطة إن العملية الاحترافية التى قامت بها مباحث الولاية أدت للقبض على أحد المتهمين

وضبط كميات كبيرة من مواد كيميائية خام وأدوات تستعمل فى العمليات الأولية لصناعة المتفجرات .

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مضيفاً بأن المعروضات تم تحريزها وإخضاعها للفحص والتصنيف بواسطة الإدارة العامة للأدلة الجنائية فيما سيتم التحرى والتحقيق بواسطة فرق متخصصة لكشف أبعاد هذه العملية الإجرامية ، مشيداً بيقظة مباحث الولاية وحسها الأمنى الذى أدى للإيقاع بهذه الشبكة وثمن تجاوب المواطنين وتعاونهم مع الشرطة فى هذا البلاغ الكبير ، مؤكداً أن قوات الشرطة ستظل عين ساهرة ويد أمينة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن والمواطن وحماية الأرواح والممتلكات ولن تألو جهداً فى ضبط كل من تسول له نفسه المساس بمكتسبات الوطن ، مناشداً المواطنين التبليغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة أو مخالفة للقانون عبر الرقم المجاني 999 أو أقرب قسم شرطة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)