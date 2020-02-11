بثنائية.. السلاطين يُؤزِّمون موقف الأهلاوية

واصل مريخ الفاشر، بحسب الصيحة رحلته المُميّزة في النسخة الحالية من الممتاز وحقق فوزه الثاني توالياً خارج ملعبه في الدورة الثانية، بعد أن أودع رماته هدفين في شباك مضيفهم الأهلي عطبرة حملا توقيع جبريل محمد وسيف الدمازين

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في شوط اللعب الثاني مع الخروج بشباك نظيفة للمباراة الثانية توالياً.. بتلك النتيجة رفع السلاطين رصيدهم لـ(33) نقطة مُضيِّقين الخناق على الأمل عطبرة صاحب الترتيب الثالث (34) نقطة، في وقتٍ تأزّم فيه موقف مُتذيِّل الترتيب الأهلي عطبرة بعد أن بقي في مؤخرة الترتيب بعشر نقاط.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )