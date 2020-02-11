ظهور مدوٍ للعقرب في كأس الاتحاد الآسيوي

في أول مشاركة له في كأس الاتحاد الآسيوي مع فريقه ظفار العماني أمام الجزيرة الأردني قدم بكري المدينة مستوى مبهراً بعد دخوله بديلاً في شوط اللعب الثاني .وفق صحيفة اليوم التالى وساهم في فوز فريقه بهدف نظيف ليتصدر مجموعته.

وشارك اللاعب في المباراة رغم خطاب اتحاد الكرة الذي رد به على خطاب الإتحاد السوداني مستفسراً عن عقوبة اللاعب، حيث جاءت إفادة اتحاد الكرة أن العقوبة سارية خارجياً، غير أن ظفار استخرج بطاقة مؤقتة للاعب شارك بموجبها في المباراة بعد أن رفض اتحاد الكرة إرسال بطاقة العقرب الدولية.

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وسابقاً تعرض العقرب لعقوبة مغلظة من لجنة الانضباط باتحاد الكرة بالإيقاف لستة أشهر و(10) مباريات تسري بعد أن يستوفى عقوبة الستة أشهر.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)