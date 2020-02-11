اتهام ضابط شرطة بقتل الشاب عزمي رمياً بالرصاص عمداً

حررت محكمة جنايات الخرطوم شمال ورقة الاتهام في مواجهة ضابط شرطة برتبة الملازم أول واتهمته بقتل الشاب عزمي رمياً بالرصاص في شارع النيل بالخرطوم ، وبحسب صحيفة اليوم التالى ووجهت له تهمة القتل العمد تحت المادة (130) من القانون الجنائي،

ورد المحامي عمر الكتيابي ممثل الدفاع عن المتهم بأنه غير مذنب بالقتل العمد ودفع بأنه كان يمارس حقه في الدفاع عن النفس وجاء الضرب نتيجة للاستفزاز الشديد الذي تعرض له المتهم من المجني عليه، إضافه أن المعركة كانت بشكل مفاجئ ولم يتم أي إعداد مسبق لها، دافعاً بأن المتهم لم يقصد قتل المجني عليه، وذلك بعد استجوابه في جلسة أمس الثلاثاء

Advertisements

حيث أنكر المتهم قصد ضرب المجني عليه وقتله وقال إنه أطلق طلقتين في الهواء بعد أن كان مع المتهم في عربته وقام المجني عليه بالهجوم عليه وأراد إنزاله من العربة وخنقه، وقام عدد من الأشخاص بتفريقهم عن بعض وبعدها حمل المجني عليه عصا وأراد ضربه،

وفي اثناء ذلك أطلق رصاصة في الهواء وعند إصراره على عدم الرجوع أطلق رصاصه أخرى في الهواء لأنه أراد تفريق الأشخاص الذين كانوا يحصبونه بالحجارة وطلب منهم إمساكه ولكنهم لم يفعلوا، وبعد ذلك لم يشعر بالرصاص الذي أطلقه ولكنه كان يدافع عن نفسه وكان المجني عليه يصر على ضربه، وقال إن إطلاقه للنار كان تحذيرياً وضرب ثانية في الهواء ومارس الدفاع عن النفس ليس أكثر، وحددت المحكمة جلسة أخرى لسماع قضية الدفاع.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)