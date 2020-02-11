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قرار بحظر احتكار أو تخزين سلعة السكر

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التاريخ: 11-فبراير-2020

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قرار بحظر احتكار أو تخزين سلعة السكر

أصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني اليوم (الثلاثاء) قراراً وزارياً ، بحظر احتكار سلعة السكر استناداً على المادة (5) من قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لسنة 2009م.

 

ونص القرار بحسب الصيحة بحظر احتكار أو تخزين سلعة السكر بغرض التحكم فى أسعارها أو توزيعها.كما نص القرار مع مراعاة أي أحكام أو أوامر في أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف القرار أعلاه بالسجن مدة لا تتجاوز السنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً مع مصادرة سلعة السكر.

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وأوضح القرار أن أي عامل أو موظف يستغل سلطته على وجه لا يستحق مع أحكام هذا القانون والقرار يكون عرضة للمسائلة القانونية والإدارية.

 

من جانبه أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبدالله أن أي تجاوز في ذلك سيتم تطبيق القرار بالحزم والصرامة اللازمتين، وناشد كافة الجهات المختصة بإجراء اللازم نحو تنفيذ القرار.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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