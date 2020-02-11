تقني سوداني يقدم روشتة علمية لتنظيم تعبئة الوقود وإنهاء معاناة الصفوف

قال المبرمج التقني” فهد العطا” بحسب صحيفة السودانى الالكترونية أن العمل بنظام برمجة لوحات السيارات بحسب أرقامها الزوجية والفردية لتعبئة الوقود خلال أيام معينة في الأسبوع، عفا عليها الزمن وهو حل سيزيد من معاناة المواطن.

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واقترح ” العطا” نظاماً بديلاً قائلاً: من ناحية تقنية بسيطة جداً:

١. صرف البنزين يكون بشهادة بحث السيارة.

٢.استخراج فاوتشر لتنك السيارة يستخرج أسبوعيًا.

٣. في حالة احتياجك لكمية أكبر تحاسب بالسعر العالمي للبنزين من غير دعم.

كيفية التنفيذ:

(نظراً لعدم إضافات تكاليف للمواطن والدولة وللتنفيذ الفوري إليكم الحل التقني الذي يتوافق مع معطياتنا المتوفرة)

١. كل طلمبات البنزين موجود بها جهاز حاسوب وطابعة ومتصلة بالانترنت (يعني ما محتاجين لزيادة تكاليف تشغيلية).

٢. تصميم ويب ابلكيشن مربوط بقاعدة البيانات الموجودة أصلا ًللمركبات من جهة الإدارة العامة للمرور.

٣. إعطاء كل طلمبة بنزين اكسيس يعني مستخدم وكلمة سر.

٤. يقوم صاحب المركبة، بطباعة مستند التعبئة يقدمه لعامل تعبئة الوقود.

وأوضح أن فترة إنجاز هذا العمل لا تتعدى ال ٤٨ ساعة فقط.

ودعا ” العطا” جميع أبناء الوطن المخلصين للمشاركة في تنفيذ هذا العمل.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)