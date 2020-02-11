والي النيل الأبيض : البلد لن تتقدم خطوة واحدة إذا لم تتم إقالة كل الوزراء الحاليين

كشف والي النيل الأبيض اللواء حيدر الطريفي، عن تسليم مهامه لأمين حكومة الولاية، وقال لـ(السوداني) اليوم إنه انتقل لقيادة الفرقة ولا علاقة له بالولاية. وأشار الطريفي إلى تقديمه لإستقالته منذ سبتمبر الماضي، وأوضح أنه رغم الكوارث الإنسانية والاجتماعية والأمنية التي مروا بها طوال الأشهر الفائتة لكن لم يزر الولاية أي وزير للوقوف على حقيقة الأوضاع بها.

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وقال اللواء الطريفي: (والله إذا لم تتوحد الحكومة المركزية وتقيل كل الوزراء الحاليين وتعين حكومة كفاءات وناس قلبهم على البلد دون أي شكل من أشكال المحاصصات، فإن هذه البلاد لن تمضي خطوة واحدة للأمام).

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)