بابكر سلك يكتب: دي موش كورة

] ماشاهدناه بشندي لايمكن أن نطلق عليه كرة قدم.

] كان قلنا كرة قدم ربنا بحاسبنا.

] الكضب حرام والقبر قدام.

] تسعين دقيقة جملة تكتيكية واااحدة مافيها.

] ماممكن نقول كرة قدم.

] تسعين دقيقة تصويبة طايشة ساي نحو المرمى مافي.

] ده بكون سويدي ساكت ما كرة قدم.

] تسعين دقيقة وعمق دفاعنا فااااتح.

] ده ماعمق دفاع.

] ده خور أبو عنجة.

] تسعين دقيقة وأطرافنا زي المكنة البدون أطراف.

] ده ببقى ماتوظيف ولا لعب نضيف.

] تسعين دقيقة مخجلة لانبريء اللاعبين منها.

] لأنهم المدان الأول.

] عذر ماعندهم.

] قابضين لي حافز كادوقلي.

] وشبعانين ضان في كرامة تيري.

] عذر مافي.

] فأهلي شندي لملم ناسو من بيوتهم.

] لاقابضين ولا متمرنين ولا ضاربين الضان.

] يجوا يخموا ناسنا بهفوة في خور أبوعنجة.

] تبقى القصة ماكل أسبابها في الرصة.

] التشكيلة لم تكن مثالية.

] ولكننا لاندري أسباب إبعاد عناصر كان يمكن أن تكون أفضل من التي مثلت بالشعار.

] على كل.

] إذا كان كبار اللاعبين عندنا قد أعتادوا على فقدان الممتاز.

] عادي يعني عندهم.

] فلن نستغرب من شرود رمضان ولا برود أمير.

] بس الخوف ناس زردية يمسكوا الوردية ويتعودوا على خسارة الممتاز عادي.

] إذا كانت تلك روح كبار اللاعبين.

] فطبيعي أن يكون التمهيدي هو محطتنا الأخيرة.

] لكن المحيرني.

] تلاتة محاور بدون أجندة يا جيمي دي ماصعبة شوية؟.

] أولادنا زي حكومتنا.

] متخصصين في قتل الأمل جوانا.

] أسي الجاب الحكومة شنو؟.

] حكومة لابتهش ولابتنش.

] جايبين سيرتها فوق كم؟.

] هي ذاتها هاميها الكم؟.

] عارفة الدولار وصل كم؟.

] عارفة رطل اللبن عمل كم؟.

] عارفة وقفتنا في الصفوف من كم لي كم؟.

] دي حالتها حكومة كفاءات.

] أمال لو كانت حكومة محاصصات ومخصصات ورب رب رب.

] كان صفوفنا وصلن مدني؟.

] أسي الجاب سيرة مدني شنو؟.

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] لكن مفروض نجيبها .

] عشان مدني ماتغرق.

] الخوف بعد الغرق نسمع.

] أني أتنفس تحت الماء.

] حزب يطالب بعدد من الولاه يتناسب مع حجمه وقواعده.

] ونتحدث عن الكفاءات.

] كل الترشيحات لجميع المهمات والملمات تقوم بها فئة من دون الفئات.

] ونحنا نغني.

] الفات وفات.

] في ديلو سبعة حكومات.

] والزول ضرب التلفون.

] والعسكر واقف طابور.

] العسكر واقف طابور.

] في جيبو. .وعد بلفور.

] وعمي علي بياع الزيت.

] عربيتو مربوطة بخيط.

] وبايتة في الطلمبة.

] أيها الناس

] حمدوك في هذه المرحلة مهم جداً لكنس وسخ الخارج الذي ورثه السودان.

] ولكن بعد النضافة الله يستر.

] ماعداه مافي زول عاديهم.

] والشعب يحرس ثورته بنفسه.

] والحركات المسلحة تحرس ثورة الشعب من بعيد إلى حين التوقيع.

] ووقتها

] الهول ضرب التلفون .

] والعسكر………

] قولوا عمك سلك واحد مجنون.

] وأريتني أجن وأزيد في الجن

] بس أنتوا ماتجنوا.

] أيها الناس

] إن تنصروا الله ينصركم.

] أها

] نجي لي شمارات والي الخرتوم.

] والينا

] بنزينك عليك ولا علينا؟.

] البلد يبست طوابينها.

] نملحها بالتوشيوز ولا شنو يا والينا؟.

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال حتة دلقان ونقطت سلس بتفطرنا و بتغدينا وبتنسينا الغبينة.

صحيفة الانتباهة