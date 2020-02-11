بابكر سلك يكتب: دي موش كورة

] ماشاهدناه بشندي لايمكن أن نطلق عليه كرة قدم.
] كان قلنا كرة قدم ربنا بحاسبنا.
] الكضب حرام والقبر قدام.
] تسعين دقيقة جملة تكتيكية واااحدة مافيها.
] ماممكن نقول كرة قدم.
] تسعين دقيقة تصويبة طايشة ساي نحو المرمى مافي.
] ده بكون سويدي ساكت ما كرة قدم.
] تسعين دقيقة وعمق دفاعنا فااااتح.
] ده ماعمق دفاع.
] ده خور أبو عنجة.
] تسعين دقيقة وأطرافنا زي المكنة البدون أطراف.
] ده ببقى ماتوظيف ولا لعب نضيف.
] تسعين دقيقة مخجلة لانبريء اللاعبين منها.
] لأنهم المدان الأول.
] عذر ماعندهم.
] قابضين لي حافز كادوقلي.
] وشبعانين ضان في كرامة تيري.
] عذر مافي.
] فأهلي شندي لملم ناسو من بيوتهم.
] لاقابضين ولا متمرنين ولا ضاربين الضان.
] يجوا يخموا ناسنا بهفوة في خور أبوعنجة.
] تبقى القصة ماكل أسبابها في الرصة.
] التشكيلة لم تكن مثالية.
] ولكننا لاندري أسباب إبعاد عناصر كان يمكن أن تكون أفضل من التي مثلت بالشعار.
] على كل.
] إذا كان كبار اللاعبين عندنا قد أعتادوا على فقدان الممتاز.
] عادي يعني عندهم.
] فلن نستغرب من شرود رمضان ولا برود أمير.
] بس الخوف ناس زردية يمسكوا الوردية ويتعودوا على خسارة الممتاز عادي.
] إذا كانت تلك روح كبار اللاعبين.
] فطبيعي أن يكون التمهيدي هو محطتنا الأخيرة.
] لكن المحيرني.
] تلاتة محاور بدون أجندة يا جيمي دي ماصعبة شوية؟.
] أولادنا زي حكومتنا.
] متخصصين في قتل الأمل جوانا.
] أسي الجاب الحكومة شنو؟.
] حكومة لابتهش ولابتنش.
] جايبين سيرتها فوق كم؟.
] هي ذاتها هاميها الكم؟.
] عارفة الدولار وصل كم؟.
] عارفة رطل اللبن عمل كم؟.
] عارفة وقفتنا في الصفوف من كم لي كم؟.
] دي حالتها حكومة كفاءات.
] أمال لو كانت حكومة محاصصات ومخصصات ورب رب رب.
] كان صفوفنا وصلن مدني؟.
] أسي الجاب سيرة مدني شنو؟.
] لكن مفروض نجيبها .
] عشان مدني ماتغرق.
] الخوف بعد الغرق نسمع.
] أني أتنفس تحت الماء.
] حزب يطالب بعدد من الولاه يتناسب مع حجمه وقواعده.
] ونتحدث عن الكفاءات.
] كل الترشيحات لجميع المهمات والملمات تقوم بها فئة من دون الفئات.
] ونحنا نغني.
] الفات وفات.
] في ديلو سبعة حكومات.
] والزول ضرب التلفون.
] والعسكر واقف طابور.
] العسكر واقف طابور.
] في جيبو. .وعد بلفور.
] وعمي علي بياع الزيت.
] عربيتو مربوطة بخيط.
] وبايتة في الطلمبة.
] أيها الناس
] حمدوك في هذه المرحلة مهم جداً لكنس وسخ الخارج الذي ورثه السودان.
] ولكن بعد النضافة الله يستر.
] ماعداه مافي زول عاديهم.
] والشعب يحرس ثورته بنفسه.
] والحركات المسلحة تحرس ثورة الشعب من بعيد إلى حين التوقيع.
] ووقتها
] الهول ضرب التلفون .
] والعسكر………
] قولوا عمك سلك واحد مجنون.
] وأريتني أجن وأزيد في الجن
] بس أنتوا ماتجنوا.
] أيها الناس
] إن تنصروا الله ينصركم.
] أها
] نجي لي شمارات والي الخرتوم.
] والينا
] بنزينك عليك ولا علينا؟.
] البلد يبست طوابينها.
] نملحها بالتوشيوز ولا شنو يا والينا؟.
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال حتة دلقان ونقطت سلس بتفطرنا و بتغدينا وبتنسينا الغبينة.
صحيفة الانتباهة
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