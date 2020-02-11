وزير الدولة بالخارجية يقف مع قضية الكوادر الوسيطة مؤكداً متابعته لها حتى ترى الحل العادل بما يتماشى مع عدالة الثورة

عقدت لجنة الكوادر الوسيطة اجتماعاً مطولاً مع السيد الدكتور عمر قمر الدين وزير الدولة بوزارة الخارجية بمكتبه بالوزارة صباح الثلاثاء حيث ناقشت من خلاله العديد من القضايا المتعلقة بقضية الخبرات مستصحبة في ذلك كل الاجراءات التي اتبعتها وزارة الخارجية بالتنسيق مع مفوضية الخدمة المدنية في عملية التوظيف.حيث قدم الدكتور أسامة عبد الرحمن رئيس لجنة الكوادر الوسيطة شرحاً وافياً لقضية الكوادر الوسيطة وما صاحبها من أزمات خلال عهد الرئيس المخلوع مؤكداً سلامة ونزاهة كل الاجراءات التي مرت بها هذه الدفعة داعياً إلى ضرورة الوصول لحل عادل لهذه القضية ..

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بعد استماعه لشرح وافي من السادة أعضاء لجنة الكوادر الوسيطة أكد السيد الدكتور عمر قمر الدين وقوفه التام مع قضية الكوادر الوسيطة مؤكداً متابعته لها حتى ترى الحل العادل بما يتماشى مع عدالة الثورة التي جاءت من أجل رد الحقوق وإنصاف المظلومين..

وبهذا ترى اللجنة بأن هذا الاجتماع يعد النواة الأولى لحل مشكلة الكوادر الوسيطة التي تجاوزت الثلاث سنوات من عمر الزمان مستبشرين بقدوم حل آت يرضي طموحات الجميع .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)