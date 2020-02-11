بالفيديو: كاتبة سودانية تحكي للمصريين مأساة الختان الذي تعرضت له وما حدث للفتحة الطبيعية عندها

سردت كاتبة سودانية مقيمة في مصر في أحد البرامج المتخصصة في مناقشة العادات الضارة – سردت تفاصيل عملية الختان الفرعوني الذي تعرضت له في طفولتها حيث وصفت العملية بأنها مأساة حقيقية.

وتناولت الكاتبة تفاصيل العملية حيث قالت:(الفرعوني أصعب عشان بشيلوا البظر كله والشفايف بمسكوها في بعض بخيطوها للآخر وحتى الخرم الطبيعي الفتحة الطبيعية بضيقوها عن الطبيعي ودي جاجة مأساة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)