سردت كاتبة سودانية مقيمة في مصر في أحد البرامج المتخصصة في مناقشة العادات الضارة – سردت تفاصيل عملية الختان الفرعوني الذي تعرضت له في طفولتها حيث وصفت العملية بأنها مأساة حقيقية.
وتناولت الكاتبة تفاصيل العملية حيث قالت:(الفرعوني أصعب عشان بشيلوا البظر كله والشفايف بمسكوها في بعض بخيطوها للآخر وحتى الخرم الطبيعي الفتحة الطبيعية بضيقوها عن الطبيعي ودي جاجة مأساة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: كاتبة سودانية تحكي للمصريين مأساة الختان الذي تعرضت له وما حدث للفتحة الطبيعية عندها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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