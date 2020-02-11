مبادرة من رجال الأعمال لتطوير الخرطوم

رحب والي الخرطوم الفريق ركن احمد عابدون حماد بمبادرات المجتمع للمساهمة في تطوير واستدامة الخدمات الضرورية بالولاية، بحسب سونا وأكد على أهمية مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في تطوير الخدمات التي تقدم للمواطن؛ لأن الحكومة وحدها لا تسطيع تلبية طموحات المواطن خاصة مع شح الإمكانات المتاحة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم ممثلين لمبادرة مجموعة رجال المال والأعمال والجمعية السودانية السويدية والمؤسسات الإعلامية بحضور معتمدي محليات الولاية والأمين العام للحكومة ومديري وزارات التخطيط العمراني والبنى التحية والزراعة والمجلس الأعلى للبيئة وشرطة المرور.

وأمن الاجتماع على قيام ورشة موسعة تضم كافة المختصين والخبراء لمناقشة عدد من القضايا الملحة فى مجال التخطيط والمخطط الهيكلي وترقية السلوك الحضري وتنظيم حركة المرور فى الأسبوع الأول من مارس المقبل وتقرر تكوين لجنة برئاسة أمين النفيدي وعضوية معتمد الخرطوم ممثلا لمعتمدى المحليات والأمين العام لحكومة الولاية ومديري الوزارات لإعداد الأوراق ودعوة المشاركين فى الورشة ومتابعة المخرجات وتوصيات الورشة حتى تطبق على أرض الواقع.

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كما أقر الاجتماع ضرورة إنفاذ القوانين وسن تشريعات تساهم فى تطوير الخدمات بالإضافة لإيجاد حلول لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية والاستفادة من إمكانيات الولاية السياحية وإعادة تأهيل الحدائق العامة وشواطئ الأنهار، وأشار لدور فئات المجتمع المختلفة للمشاركة مع حكومة الولاية لإيجاد حلول لقضايا النفايات والمواصلات وتنظيم الأسواق العامة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)